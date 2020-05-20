Нарушения с перечислением надбавок нашли в 35 учреждениях здравоохранения региона

- У меня муж работает на «скорой», - рассказала наша читательница Ирина Тихонова из Коврова. - И ему, как и другим сотрудникам, обещали выплатить надбавки за то, что они работают с коронавирусными больными. Мы очень рассчитывали на эти деньги, так как я в декретном отпуске. Супруг при этом постоянно находится в зоне риска, как и другие врачи. Каково же было мое удивление, когда вместо обещанной достойной за опасную работу суммы выплатили буквально копейки! Неужели так и должно быть? А как же слова Президента? Где же справедливость?Нарушения повсеместно?Выплата обещанных врачам и медперсоналу региона, работающему с пациентами, болеющими новой коронавирусной инфекцией, компенсирующих надбавок стали поводом для скандала. Если быть точнее, то волну негодования среди сотрудников больниц, общественников и жителей области вызвал факт, что вместо одной суммы люди получили совсем другую, в разы меньше и, откровенно говоря, смехотворную.И людей можно понять. Президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал - 50 тыс. рублей, младший - 25 тыс. рублей. По факту люди получили от 250 до 1800 рублей. И расчёт конкретных сумм производили, высчитывая поминутный контакт с пациентом с covid-19.О произошедшем тут же стали писать СМИ, причём даже федерального уровня. Фактами сообщений в прессе заинтересовались правоохранительные органы.По итогам прокурорской проверки выяснилось, что почти во всех районах области врачи недополучили обещанного. Как сообщает региональная прокуратура, надбавки перечисляли с нарушениями в 35 учреждениях здравоохранения региона.Представления вынесли глав­вра­чам больниц во Владимире, Коврове, Гусь-Хрус­таль­ном и ЗАТО Радужный, а также в Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском, Собинском, Селивановском, Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах.Начали проверятьК работе над ситуацией подключился и Следственный комитет. Правда, ведомство взяло в работу конкретный случая нарушения прав медицинских работников Александровский районной больницы и её филиалов в Струнине и Карабанове. По возможному нарушению трудовых прав медработников, которые не получили обещанных на федеральном и региональном уровнях выплат при работе с коронавирусными пациентами, начали доследственную проверку.В администрации региона сложившуюся ситуацию объяснили тем, что изначальные небольшие выплаты за время, фактически проведённое с больными, были сделаны до получения разъяснений из Мин­здрава о порядке начисления этих «коронавирусных прибавок». При этом власти уверяют, что все положенные по закону деньги медики получат в полном объёме и в кратчайшие сроки.К слову, на стимулирующие выплаты медикам и другим работникам учреждений здравоохранения региона из федерального бюджета направили 115 млн рублей.