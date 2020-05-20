Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы страны с самой сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса COVID-19. ..

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы страны с самой сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса COVID-19. По словам представителя кабмина, в целом обстановка улучшается.Голикова отметила, что уже в 17 регионах можно начинать постепенно ослаблять ограничительные меры. Но еще в 13 побороть эпидемию пока не удается. Среди наиболее проблемных регионов вице-премьер выделила Москву, Московскую область, Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает20 Май 2020 в 12:50 PDT