В небе над Новосибирском появилась новое послание - Отпуск будет. Пилот частного самолета уже не первый раз поддерживает земляков в трудное время пандемии по коронавирусу. Ранее он оставлял в небе надпись А где все?.

В небе над Новосибирском появилась новое послание — "Отпуск будет". Пилот частного самолета уже не первый раз поддерживает земляков в трудное время пандемии по коронавирусу. Ранее он оставлял в небе надпись "А где все?".Как передает ГТРК "Новосибирск", ожидание отпуска с наступлением лета естественное желание. Многие жители региона планировали путешествия, однако, из-за распространения новой коронавирусной инфекции рискуют никуда не уехать. Автор послания "Отпуск будет" решил поддержать сибиряков, и напомнить, что хорошо отдохнуть можно и в области, и в соседнем регионе.Напомним, неделей ранее он оставил запись в небе над Колыванским районом. Каллиграфией на высоте полторы тысячи метров пилот занимался несколько часов. Позже американский пилот в поддержку сибиряка оставил на небе надпись "Мой руки".