20.05.2020

2020-05-20 22:00:04

Одна из самых незаметных птиц попала в объектив владимирского натуралиста

Запечатлеть поистине одну из самых незаметных птиц удалось владимирскому натуралисту Сергею Волкову. В его объектив попал дубонос.

Эта маленькая птица - ближайший родственник воробьёв, канареек, снегирей и клестов. Максимальный размер не более 20 см. Названа она так за свой непропорционально крупный клюв. Дубоносы - не певчие птицы, они считаются ленивыми и могут неподвижно просидеть на одном месте до нескольких часов. А в сочетании с тёмным окрасом и предельной осторожностью за ними практически невозможно уследить в дикой природе.