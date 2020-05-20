Едва выздоровев, Надежда Бабкина вернулась к работе. Популярная артистка приняла участие в съемках новых передач Модный приговор на Первом канале.

Едва выздоровев, Надежда Бабкина вернулась к работе. Популярная артистка приняла участие в съемках новых передач "Модный приговор" на Первом канале.Надежда Бабкина недавно выписалась из больницы, где артистку буквально вытащили с того света. Певица записала видео, где поблагодарила фанатов за поддержку и добрые пожелания, а те в ответ отметили, как сильно похудела артистка после прибывания в клинике.Артистка встретилась на съемках с ведущим шоу "Модный приговор" Александром Васильевым. Историк моды тоже недавно выписался из больницы, куда угодил с диагнозом "коронавирус". Причем Васильев не исключает, что мог подхватить инфекцию именно от Бабкиной. Впрочем, мужчина не в обиде на артистку.При встрече коллеги принялись спорить, кто из них больше похудел из-за болезни. Затем Александр Васильев начал напрашиваться к Надежде Бабкиной в гости попариться в ее бане. Артистка в ответ пригрозила историку моды не только его как следует отхлестать веником, но и окунуть с головой в бочку. "У меня так еще и бочка, будет одна башка торчать, ты будешь сидеть в бочке и кричать: Вот это будет жесть…" – заявила Надежда Бабкина ведущему, пока тот стоял возле артистки в ожидании, когда костюмер подгонит по фигуре наряд для съемок.2 Май 2020 в 1:11 PDT"А потом я на тебя как плесну ушат холодной воды. Орать будешь, как незнамо кто", – пообещала Надежда Бабкина на съемках телешоу. Примечательно, что, в отличие от того же Александра Васильева, певица предпочитает не называть диагноза, с которым была госпитализирована в больницу. Говорят, Надежда Бабкина попала в клинику с тяжелым двусторонним воспалением легких. Однако в медицинских кругах утверждают, что заболевание у артистки носило "абсолютно коронавирусный характер".