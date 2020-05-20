Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала поведение Регины Тодоренко, которая всеми способами пытается реабилитироваться после скандала. Светский обозреватель считает, что телеведущая в своих попытках оправдаться перешла грань разумного.

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала поведение Регины Тодоренко, которая всеми способами пытается реабилитироваться после скандала. Светский обозреватель считает, что телеведущая в своих попытках оправдаться перешла грань разумного.Лена Миро набросилась на Регину Тодоренко, активно пытающуюся восстановить свою репутацию после критики жертв домашнего насилия. Особенно возмутило блогера то, что звезда отдала статуэтку "Женщина года" журналистке Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук.Обозреватель напомнила, что теледиву лишили этой награды, поэтому передавать ее она не имеет права. Да и самой жертве домашнего насилия этот кусок стекла не нужен. Но ведущая все же навязала статуэтку Грачевой.Лена Миро отметила, что когда с девушкой произошла чудовищная трагедия, Регина Тодоренко об этом и словом не обмолвилась. Теперь же телезвезда вспомнила Риту, потому что ей стало это удобно. Блогер полагает, что жена Влада Топалова ведет себя лицемерно.3 Янв 2019 в 2:15 PST"Да уймись ты уже, дура линялая", – дала под дых Регине Тодоренко Лена Миро.Она утверждает, что телеведущая в своем стремлении "отмыться" перешла все границы.Напомним, "А что ты сделала для того, чтобы тебя не били?" – такой вопрос Регина Тодорнеко в эфире одного из интервью. После на девушку обрушилась волна критики, от нее отвернулись рекламодатели, а журнал Glamour лишил звезду звания "Женщина года".