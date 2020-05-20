Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. Об этом сообщил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".Как отметил Аббас, с 19 мая палестинское государство снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами Израиля и Соединенных Штатов Америки, включая связанные с безопасностью.Лидер Палестины призвал Израиль с сегодняшнего дня нести ответственность перед мировым сообществом, как "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины", сообщает РИА Новости.По словам Аббаса, Палестина готова продолжить переговоры по палестино-израильскому конфликту в случае посредничества третьей стороны.