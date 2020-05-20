Французский Пари Сен-Жермен намерен вступить в борьбу за норвежского нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда. На это боссов парижан подталкивает неопределенность с нынешними форвардами команды.

Французский "Пари Сен-Жермен" намерен вступить в борьбу за норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. На это боссов парижан подталкивает неопределенность с нынешними форвардами команды. Об этом сообщает Marca.Килиан Мбаппе уже не раз заявлял о своем желании сменить клуб. Тем более, когда виды на него имеет мадридский "Реал". Контракт игрока с "ПСЖ" действует до лета 2022 года, и даже запрет владельца клуба на его продажу не смущает 20-летнего игрока.Также не раз высказывался в пользу перехода и бразилец Неймар, который грезит своим возвращением в испанскую "Барселону". Неопределенной остается и ситуация по уругвайцу Эдинсону Кавани, у которого истекает контракт. А Мауро Икарди выступает в Париже и вовсе на правах аренды. По ее истечении он вернется в "Интер".Все это вынуждает боссов "ПСЖ" все чаще изучать футбольный рынок и возможные варианты усиления. Холанд по их мнению может стать достойным укреплением линии атаки команды. 19-летний норвежец выступает за "Боруссию" с января, и имеет с клубом соглашение до 2024 года.Однако за юного страйкера парижанам еще предстоит побороться с тем же мадридским "Реалом", который уже обозначил свой интерес к Эрлингу. Накануне стало известно об устной договоренности между клубом и агентом игрока Миной Райолой о том, что игрок пополнит "сливочных" не раньше 2022 года. А пока продолжит выступления за Дортмунд.