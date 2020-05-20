Подмосковная семейная пара врачей стала родителями во второй раз вопреки неутешительному диагнозу. Их коллеги до сих пор уверены, что оба супруга бесплодны и не хотят отменять свой ..

Подмосковная семейная пара врачей стала родителями во второй раз вопреки неутешительному диагнозу. Их коллеги до сих пор уверены, что оба супруга бесплодны и не хотят отменять свой вердикт.Тем не менее, женщина, которая работает акушером-гинекологом, родила двух дочерей с разницей в три года. Она рекомендует своим пациентам и оказавшимся в такой же ситуации семьям "отпустить ситуацию", чтобы произошло чудо. Стоит отметить, что отец девочек пока не может увидеть своих детей: в настоящее время он работает с больными коронавирусом COVID-19.