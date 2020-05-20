Российские военные получили необычные квартиры в Наро-Фоминском районе Московской области. Дома, в которых расположены жилища, выглядят как обычные бытовки для рабочих-вахтовиков. Они ..

Российские военные получили необычные квартиры в Наро-Фоминском районе Московской области. Дома, в которых расположены жилища, выглядят как обычные бытовки для рабочих-вахтовиков.Они представляют собой двухэтажные постройки разных цветов, на стенах которых закреплены металлические листы. Тем не менее, квартиры максимально пригодны для проживания: они утеплены, а внутри уже есть мебель и техника. Придомовые территории также благоустроены: на них есть площадки для занятия спортом, места для отдыха и досуга. Один из новоиспеченных жителей признался в интервью СМИ, что доволен доставшейся ему жилплощадью.