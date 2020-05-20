Злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, разбил стекло и проник в помещение кафе...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения имущества из кафе.В полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Гиляровского разбито стекло. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали в помещении кафе подозреваемого – 39-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, разбил стекло и проник в помещение кафе. Затем он снял со стены телевизор, приготовил кассовый принтер и другое имущество, общей стоимостью 100 тысяч рублей, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60