Злоумышленники, угрожая водителю такси, похитили у него телефон и денежные средства, а затем скрылись на его автомобиле...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное по приметам задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения и грабежа в отношении гражданина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратился водитель такси. По словам заявителя, он подвозил троих неизвестных. Во время поездки один из пассажиров открыто похитил его мобильный телефон и денежные средства, после чего скрылся. Двое других пассажиров остались в автомобиле. Не давая водителю возможности обратится за помощью и, угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники потребовали отвезти их на другой адрес. Прибыв на место, вместе с водителем они направились в один из ломбардов для того чтобы заложить его второй телефон. Однако мужчина сумел убежать и сразу же обратился в полицию. Злоумышленники, в свою очередь, завладели автомобилем потерпевшего и скрылись на нем.В результате отработки территории полицейские по приметам задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие молодые люди в возрасте 26 и 27 лет, у которых была обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также предмет, похожий на пистолет, который направлен на экспертизу. Также был обнаружен и изъят автомобиль. Позже стражи порядка задержали еще одного злоумышленника. Им оказался 27-летний приезжий.По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ «Разбой» и 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22