Злоумышленники, угрожая водителю такси, похитили у него телефон и денежные средства, а затем скрылись на его автомобиле...
«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное по приметам задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения и грабежа в отношении гражданина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В территориальный отдел полиции обратился водитель такси. По словам заявителя, он подвозил троих неизвестных. Во время поездки один из пассажиров открыто похитил его мобильный телефон и денежные средства, после чего скрылся. Двое других пассажиров остались в автомобиле. Не давая водителю возможности обратится за помощью и, угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники потребовали отвезти их на другой адрес. Прибыв на место, вместе с водителем они направились в один из ломбардов для того чтобы заложить его второй телефон. Однако мужчина сумел убежать и сразу же обратился в полицию. Злоумышленники, в свою очередь, завладели автомобилем потерпевшего и скрылись на нем.
В результате отработки территории полицейские по приметам задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие молодые люди в возрасте 26 и 27 лет, у которых была обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также предмет, похожий на пистолет, который направлен на экспертизу. Также был обнаружен и изъят автомобиль. Позже стражи порядка задержали еще одного злоумышленника. Им оказался 27-летний приезжий.
По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ «Разбой» и 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22