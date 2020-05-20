Злоумышленник через интернет-магазин заказал мобильный телефон с доставкой, после чего напал на курьера и попытался отобрать товар...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное совместно с коллегами из УВД по ЮАО задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на грабеж.В ОМВД России по району Бирюлево Восточное обратился курьер одного из интернет-магазинов. Потерпевший сообщил, что на Элеваторной улице на него напал неизвестный. Брызнув в лицо, предположительно, из газового баллончика, мужчина попытался открыто похитить сумку, в которой находился дорогостоящий мобильный телефон, принадлежащий организации. Однако нападавший не довел свой преступный умысел до конца и скрылся.В результате оперативно розыскных мероприятий полицейские на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Установлено, что задержанный через интернет-магазин заказал мобильный телефон с доставкой. Дождавшись прибытия курьера, он напал на него и попытался отобрать заказанный товар.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22