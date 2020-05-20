Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон...

Сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Вешняки задержан 26-летний подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства –метилэфедрона.В ходе патрулирования территории на Молдагуловой улице сотрудники полиции остановили для проверки документов автомобиль такси. Полицейские обратили внимание на то, что пассажир, находившийся в салоне авто, стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого у 26-летнего приезжего было обнаружено и изъято 94 свертка с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, массой более 105 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73