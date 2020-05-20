Эпидемия коронавируса в России идет на спад, со следующей недели в регионах можно открыть непродовольственные магазины и кафе. Об этом заявил бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Эпидемия коронавируса в России идет на спад, со следующей недели в регионах можно открыть непродовольственные магазины и кафе. Об этом заявил бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Введенный из-за коронавируса в России карантин необходимо смягчать, уверен специалист. По его мнению, можно смело открывать предприятия малого и среднего бизнеса. Разумеется, с соблюдением защитных мер и социальной дистанции, подчеркнул парламентарий.С приходом тепла следует открыть и летние веранды кафе, уверен он. Также Онищенко призвал готовиться к открытию курортов, баз отдыха и санаториев, которые закрылись на карантин из-за эпидемии коронавируса в России.Он считает, что не менее важно определиться с датой проведения ЕГЭ. Можно открывать учебные заведения, где более 60% учеников имеют иммунитет к коронавирусу, приводит слова депутата "Интерфакс".Ранее Онищенко призвал не нагнетать истерию из-за коронавируса в России. Эпидемия COVID-19 – не такая страшная проблема, какой ее пытаются представить ряд СМИ, указал парламентарий. Он призвал журналистов и блогеров давать объективную, а не устрашающую информацию.В России коронавирусом на 20 мая заразились свыше 308 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 764 новых случая. Это самый низкий показатель за последние несколько недель.С 12 мая в России отменен единый день нерабочих дней. Но ряд регионов продлили до 31 мая.20 Май 2020 в 12:50 PDT