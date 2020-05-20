Не днях принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину со дня свадьбы. Они получили множество поздравлений от близких людей, но, как оказалось, не от всех...

Не днях принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину со дня свадьбы. Они получили множество поздравлений от близких людей, но, как оказалось, не от всех...Принц Гарри и Меган Маркл сыграли роскошную свадьбу 19 мая 2018 года. Тогда собралось огромное количество народу, чтобы поздравить молодоженов с событием. Однако королева Елизавета II скептически отнеслась к избраннице внука и всячески проявляла к ней свою неприязнь.Спустя полтора года Меган и Гарри заявили, что хотят отказаться от королевских обязанностей и начать самостоятельную жизнь. Для королевы и других членов семьи это стало настоящим ударом и своего рода предательством. "Мегзит" вступил в силу 1 апреля 2020 года. И вот уже почти два месяца они живут в Лос-Анджелесе, сталкиваясь с различными проблемами.Поклонники надеялись, что Гарри со временем наладит отношения с родственниками, но, видимо, это произойдет нескоро. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а также сама Елизавета II не поздравили герцогов Сассекских с годовщиной свадьбы. Впрочем, это наблюдается не в первый раз. В прошлом году герцоги Кембриджские также не опубликовали поздравление в адрес Гарри и Меган в Сети.5 Дек 2018 в 8:15 PSTПоклонникам поведение Уильяма непонятно. Ведь совсем недавно , что он помирился со своим младшим братом и теперь стал чаще общаться с ним по телефону. Не исключено, что герцог Кембридский поздравил Гарри и Меган лично, а не публично. Так или иначе, это останется загадкой для общественности.