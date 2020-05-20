Самарская прокуратура начала проверку по факту нарушения прав ветерана ВОВ. Накануне в сети появилась информация о том, что он не получил установленную указом президента выплату в размере 75 тысяч рублей к 75-летию Победы.

Самарская прокуратура начала проверку по факту нарушения прав ветерана ВОВ. Накануне в сети появилась информация о том, что он не получил установленную указом президента выплату в размере 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. Правда ли это или нет, теперь выясняют компетентные органы, сообщает ГТРК "Самара"."Исполняющий обязанности прокурора Самарской области Игорь Харитонов дал поручение подробнейшим образом разобраться в возникшей ситуации и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования с целью восстановления прав ветерана", — говорится на официальном сайте ведомства.