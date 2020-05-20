В конце 2019 года мать Александра Габозова заявила, что сын уже несколько дней не выходит на связь. Мужчина скрывал местоположение более полугода, и теперь все встало на свои места.

В конце 2019 года мать Александра Габозова заявила, что сын уже несколько дней не выходит на связь. Мужчина скрывал местоположение более полугода, и теперь все встало на свои места.В один прекрасный день инстаграм-профиль знаменитости перестал обновляться, и поклонники не могли понять, куда же исчез бывший участник "Дома-2". Лишь раз Саша прервал молчание и выложил селфи с призывом оставить его в покое. "Когда вернусь, тогда вернусь!" – отметил мужчина.Наконец, стало известно, что случилось со звездой реалити-шоу. Александра Гобозова арестовали, и сейчас он отбывает срок в СИЗО. Полиция расследует уголовное дело в отношении артиста.Его подозревают в мошеннических махинациях с кредитными деньгами. О проблемах с долгами еще некоторое время назад говорила и мать участника "Дома-2" – якобы ее сын не смог в срок вернуть 300 тысяч рублей.26 Окт 2018 в 7:59 PDTО том, что Сашу Гобозова посадили в тюрьму, сообщила его бывшая супруга Алиана Устиненко. У пары подрастает совместный ребенок – сыну участников реалити-шоу в этом году исполнилось шесть лет.Мало кто ожидал, что так сложится судьба открытого и доброго мужчины. Многие еще на проекте "Дом-2" отмечали, как Гобозову приходится тяжело в конфликтных ситуациях. Видимо, в какой-то момент знаменитость изменила себя, а потом и вовсе свернула на кривую дорожку.