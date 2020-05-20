Синоптики предупредили москвичей о приближении самого холодного холодного дня в мае. По данным специалистов, 21 мая в столице выпадет половина месячной нормы осадков. Кроме того, ..

Синоптики предупредили москвичей о приближении самого холодного холодного дня в мае. По данным специалистов, 21 мая в столице выпадет половина месячной нормы осадков.Кроме того, температура воздуха не поднимется выше 8-10 градусов, что более характерно для начала апреля. Как отметил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, подобные погодные явления в этот день происходят в городе раз в 18 лет.