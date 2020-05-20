Анджелина Джоли вне себя от поведения Брэда Питта. Звезда Голливуда устроила грандиозный скандал после того, как ее бывший муж познакомил свою новую подружку с детьми.

Анджелина Джоли вне себя от поведения Брэда Питта. Звезда Голливуда устроила грандиозный скандал после того, как ее бывший муж познакомил свою новую подружку с детьми.Актриса поставила экс-возлюбленному ультиматум. Она запретила ему знакомить наследников со своими подружками. Анджелина Джоли возмущена тем, что Брэд Питт представил 13-летную дочь Шайло Алие Шокат.По слухам, у артистки роман с Брэдом Питтом. Женщина регулярно навещает артиста в его доме в Лос-Фелисе, где он находится на самоизоляции. Шайло была рада встрече с Шокат, передает сайтКогда дочь рассказала об этом Анджелине Джоли, она разразилась гневной отповедью в адрес бывшего мужа. Актриса позвонила Брэду Питту и закатила истерику. Она заявила, что в ее планы не входит заводить дружбу с его новыми женщинами. Она потребовала от экс-супруга не знакомить с новыми любовницами и их детей.10 Дек 2018 в 1:59 PSTНапомним, и Брэд Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей. Слухи о романе актера и Шокат ходят с осени 2019 года. В сентябре они побывали на спектакле "Play is a poem" режиссера Итана Коэна в Лос-Анджелесе, а в октябре – шоу комика Майка Бирбильи. Пара предпочитает не комментировать информацию о своих отношениях.