Министерство экономического развития и Министерство труда России разработали план по смягчению условий для досрочного выхода на пенсию для россиян. Такую неожиданную пользу жителям ..

Министерство экономического развития и Министерство труда России разработали план по смягчению условий для досрочного выхода на пенсию для россиян. Такую неожиданную пользу жителям принесла эпидемия коронавируса COVID-19.Из-за распространения инфекции многие граждане, которым осталось не более трех лет до выхода на пенсию, лишились работы. В ведомствах предложили им досрочно выйти на пенсию, ликвидировав условие наличия трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, специалисты планируют увеличить минимальные пособия по безработице с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.