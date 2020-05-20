По предварительной оценке Росстата, рост ВВП России в I квартале текущего года составил 1,6%.

По итогам I квартала российская экономика выросла на 1,6%. Такую предварительную оценку динамики ВВП озвучил Росстат.По данным службы, наиболее активный рост продемонстрировали оборот оптовой и розничной торговли (+9,9% и +4,3%), а также производство сельскохозяйственной продукции (+3%), сектор общественного питания (+3%) и промышленное производство (+1,5%).По оценке Минэкономразвития, рост российского ВВП за первые три месяца этого года составил 1,8%. Однако ведомство прогнозирует падение показателя больше чем на 9% по итогам II квартала. Центробанк более оптимистичен: по оценке регулятора, снижение во II квартале может составить 8%, а по итогам года – 4-6%.