Розничные продажи в Австралии в апреле продемонстрировали рекордное снижение, поскольку меры по борьбе с коронавирусом ослабили потребительскую активность.

Розничные продажи в Австралии в апреле продемонстрировали рекордное снижение, поскольку меры по борьбе с коронавирусом ослабили потребительскую активность.Розничные продажи с учетом сезонных колебаний упали в апреле на 17,9%, свидетельствуют предварительные данные Австралийского бюро статистики. Месяцем ранее продажи подскочили на 8,5%.В середине марта в Австралии были введены строгие правила социального дистанцирования, что заставило многие предприятия закрыться. Хотя некоторые ограничения были смягчены в мае, темпы восстановления экономической активности будут зависеть от того, когда страна сможет полностью отменить меры социального дистанцирования.Резервный банк Австралии прогнозирует, что экономика сократится на 10% в первом полугодии, что станет первой рецессией за три десятилетия.В прошлом месяце в Австралии было зафиксировано максимальное месячное сокращение рабочих мест за всю историю наблюдений. Безработица достигла 6,2%, самого высокого уровня с сентября 2015 года, по сравнению с 5,2% в марте.