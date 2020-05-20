Звезда кино и сериалов не скрывает, что в молодости менял женщин как перчатки. С супругой Павел Деревянко много лет жил в формате свободных отношений.

Звезда кино и сериалов не скрывает, что в молодости менялженщин как перчатки. С супругой Павел Деревянко много лет жил в форматесвободных отношений.43-летний артист воспитываетдвух дочерей – Варвару и Александру. Детей знаменитости подарила избранница – ДарьяМясищева. Павел Деревянко признался, что их старший отпрыск не былзапланированным.Как оказалось,артист сделал ребенка любимой прямо на первом свидании. Интересно, что до этогоПавел и Дарья были много лет просто друзьями. "Она заехала в гости, посмотрелифильм. Как-то все так закрутилось, а вскоре выяснилось и про беременность", -сказал Деревянко.Интересномуположению девушки артист обрадовался. Павел и его возлюбленная решили вместевоспитывать малышку. До появления второго ребенка пара практиковала свободную любовь. "Со временем нашиотношения переросли в большое и сильное чувство", – рассказал Павел Деревянко.Отметим, что Мясищеваи Деревянко все еще предпочитают жить раздельно. Артист обосновался варендованной квартире в Москве, его избранница живет за городом, на даче.Также артистповедал, что пробовал запрещенные вещества. Павел считает, что ему повезло,ведь он не впал в зависимость. Тем не менее, наркотики знаменитость больше неупотребляет.В молодые годылюбил Павел Деревянко шумные тусовки. Как-то артист сам устроил вечеринку накоторую потратил 20 тысяч долларов.17 Май 2020 в 12:44 PDTНочные загулы, беспорядочныеподовые связи и наркотики остались далеко в прошлом. Сегодня Павел Деревянкоявляет собой идеального семьянина, который заботится о жене и детях.