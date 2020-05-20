Звезда кино и сериалов не скрывает, что в молодости менял
женщин как перчатки. С супругой Павел Деревянко много лет жил в формате
свободных отношений.
Звезда кино и сериалов не скрывает, что в молодости менял
женщин как перчатки. С супругой Павел Деревянко много лет жил в формате
свободных отношений.
43-летний артист воспитывает
двух дочерей – Варвару и Александру. Детей знаменитости подарила избранница – Дарья
Мясищева. Павел Деревянко признался, что их старший отпрыск не был
запланированным.
Как оказалось,
артист сделал ребенка любимой прямо на первом свидании. Интересно, что до этого
Павел и Дарья были много лет просто друзьями. "Она заехала в гости, посмотрели
фильм. Как-то все так закрутилось, а вскоре выяснилось и про беременность", -
сказал Деревянко.
Интересному
положению девушки артист обрадовался. Павел и его возлюбленная решили вместе
воспитывать малышку. До появления второго ребенка пара практиковала свободную любовь. "Со временем наши
отношения переросли в большое и сильное чувство", – рассказал Павел Деревянко.
Отметим, что Мясищева
и Деревянко все еще предпочитают жить раздельно. Артист обосновался в
арендованной квартире в Москве, его избранница живет за городом, на даче.
Также артист
поведал, что пробовал запрещенные вещества. Павел считает, что ему повезло,
ведь он не впал в зависимость. Тем не менее, наркотики знаменитость больше не
употребляет.
В молодые годы
любил Павел Деревянко шумные тусовки. Как-то артист сам устроил вечеринку на
которую потратил 20 тысяч долларов.
17 Май 2020 в 12:44 PDT
Ночные загулы, беспорядочные
подовые связи и наркотики остались далеко в прошлом. Сегодня Павел Деревянко
являет собой идеального семьянина, который заботится о жене и детях.