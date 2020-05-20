Нефтяные компании США все еще ищут варианты для хранения нефти на фоне сохраняющегося избытка. Об этом косвенно свидетельствуют сообщения о движении к побережью страны как минимум четырех супертанкеров, зафрахтованных в качестве плавучего хранилища.

Нефтяные компании США все еще ищут варианты для хранения нефти на фоне сохраняющегося избытка. Об этом косвенно свидетельствуют сообщения о движении к побережью страны как минимум четырех супертанкеров, зафрахтованных в качестве плавучего хранилища.Танкеры были арендованы на срок от 9 до 12 месяцев по средней ставке почти $90 тысяч в день, сообщает агентство Argus. Впрочем, стоит отметить, что ситуация на рынке нефти в последнее время несколько улучшилась – спрос начала расти, а предложение сокращаться – во многом благодаря сделке ОПЕК+. На этом фоне, кстати, произошло резкое снижение арендных ставок для танкеров, то есть спрос на плавучие хранилища хотя и сохраняется, но уже не так высок, как еще месяц назад.Подтверждением этому служат данные от Американского института нефти, вышедшие накануне вечером. Запасы сырой нефти в Штатах показали максимальное сокращение с конца декабря прошлого года, запасы в нефтехранилище в Кушинге рухнули на 5 миллионов баррелей, запасы бензина сократились на 650 тысяч.Напомним, что первое снижение запасов нефти было зафиксировано в США только на прошлой неделе, до этого в течение 15 недель хранилища только заполнялись.В какой-то момент свободных емкостей для "черного золота" почти не осталось, что стало причиной падения цен до минус $50. Сейчас за бочку западнотехасской нефти дают около $32.Добавим также, что разница в цене между дальними и ближними контрактами, так называемое контанго, дающее возможность хранить нефть в танкерах и получать прибыль, ушла с рынка. Еще в апреле показатель составлял $7, а сейчас вышел в ноль. Таким образом, операция с хранением нефти в танкерах с целью последующей перепродажи уже не приносит прибыли.