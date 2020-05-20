Актер Джуд Лоу, считающийся одним из секс-символов Голливуда, скоро в очередной раз станет отцом. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные вездесущими папарацци. В Сети были ..

Актер Джуд Лоу, считающийся одним из секс-символов Голливуда, скоро в очередной раз станет отцом. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные вездесущими папарацци.В Сети были обнародованы кадры, на которых избранница актера Филиппа Коэн предстала с округлившимся животом. Стоит отметить, что еще пару месяцев назад изменения в фигуре спутницы Лоу заметны не были.20 Май 2020 в 2:35 PDT