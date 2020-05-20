Следователи поставили точку в расследовании громкой аварии с участием троллейбуса. Напомним, в ДТП погибли 3 пешехода. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, после чего дело взяли в свои руки сотрудники СК.

Следователи поставили точку в расследовании громкой аварии с участием троллейбуса. Напомним, в ДТП погибли 3 пешехода. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, после чего дело взяли в свои руки сотрудники СК. Правоохранителями был установлен механизм совершения ДТП, передает ГТРК "Орел".По данным СК, водитель троллейбуса обнаружила техническую неисправность и попыталась самостоятельно устранить поломку. В то же время транспортное средство продолжило движение. В итоге из-за действий обвиняемой произошел наезд на пассажиров, находящихся на проезжей части. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд. Теперь женщине грозит до семи лет тюрьмы.