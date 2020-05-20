Злоумышленники под предлогом продажи майнингового оборудования похищали денежные средства граждан...

СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества под предлогом продажи майнингового оборудования.В ходе расследования установлено, что фигуранты уголовного дела в сети Интернет разместили объявление о продаже майнингового оборудования. Встретившись с потенциальным покупателем, злоумышленники заключили с ним договор купли-продажи, согласно которому в определенный срок они обязуются передать оборудование, а мужчина оплатить товар. Позже, получив от потерпевшего деньги за покупку, фигуранты условия договора не выполнили и с похищенными денежными средствами скрылись. Аналогичным образом злоумышленники совершили еще 18 противоправных деяний. Общая сумма материального ущерба составила свыше 15 миллионов рублей.По данным фактам СЧ СУ УВД по ЦАО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 159 УК РФ «Мошенничество».К уголовной ответственности привлечены трое мужчин в возрасте от 32 до 37 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28