Телеведущая и астролог Василиса Володина проанализировала отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Она рассказала, как звезды повлияли на распад звездной семьи.

Телеведущая и астролог Василиса Володина проанализировала отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Она рассказала, как звезды повлияли на распад звездной семьи.Василиса Володина в своем инстаграм-аккаунте заявила, что наступает период ретроградной Венеры. Он продлится почти до середины лета и может негативно повлиять на любовные отношения.Именно началом этого сложного времени астролог объясняет череду внезапных разводов среди представителей шоу-бизнеса. Она выразила сожаление по поводу расставания Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.По словам телеведущей, процесс ретроградности не только создает сложности, но и обнажает уже существующие проблемы. "Сложности начались давно", – заявила Володина об отношениях певицы с мужем. Она уверена, что пара поженилась в неудачное время.4 Дек 2018 в 2:06 PSTАстролог считает, что брак Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым можно описать фразой ''тяжелая работа''. По ее словам, будни свели на нет любовь и нежность в отношениях звездной пары.Отметим, с супругом предпочитают не комментировать новость о скором разводе. Певица вообще не относится к тем людям, кто выставляет напоказ личную жизнь.