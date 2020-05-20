После того, как в СМИ появились записи тайного разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, офис генпрокурора в Киеве возбудил против экс-президента Украины уголовное дело.

После того, как в СМИ появились записи тайного разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, офис генпрокурора в Киеве возбудил против экс-президента Украины уголовное дело. Порошенко обвиняют в госизмене и злоупотреблении властью, уточняет РИА Новости.Компромат на бывшего президента опубликовал депутат Рады Андрей Деркач. Представленная им флешка с голосами Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри будет приложена к делу.Согласно обнародованному компромату, Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку Виктора Шокина, бывшего на тот момент генеральным прокурором Украины. Бывший генпрокурор Виктор Шокин ранее заявлял, что в его работу вмешивается Байден. Он расследовал деятельность нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын американского вице-президента.Также стороны в своих многочасовых беседах якобы обсуждали наличие коалиции в Раде (Порошенко признался Байдену, что ее нет), отставку правительства Яценюка, утверждение парламентом правительства Владимира Гройсмана. Также Порошенко якобы хвастался Байдену, что на Украине выросли коммунальные тарифы.Против Порошенко на Украине ранее было возбуждено в общей сложности 16 уголовных дел.