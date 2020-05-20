В Петербурге сотрудники МЧС продезинфицировали Витебский вокзал. При помощи специальных средств спасатели обработали основное здание, а также перрон, служебные помещения, лестницы и места общего пользования.

В Петербурге сотрудники МЧС продезинфицировали Витебский вокзал. При помощи специальных средств спасатели обработали основное здание, а также перрон, служебные помещения, лестницы и места общего пользования.Те же процедуры в ближайшее время ждут Московский вокзал, а также Балтийский, Ладожский и Финляндский. Такие работы проводятся уже в третий раз, напоминает телеканал "Россия 24". За последнее время специалисты Невского спасцентра МЧС провели санитарную обработку сотни городских объектов инфраструктуры.