В Туле медсестра надела прозрачный защитный костюм поверх купальника. По ее словам, в форме было слишком жарко. В больнице провели разъяснительную беседу с медперсоналом по поводу средств защиты, а медсестре сделали замечание.

В Туле медсестру наказали за то, что она надела прозрачный защитный костюм поверх купальника.Инцидент произошел в инфекционном отделении Тульской областной клинической больницы. Девушке было очень жарко в защитной форме, поэтому она решила не надевать под него одежду и надела только купальник. Костюм был прозрачный и насквозь просвечивал.Как пишут "Тульские новости", пациенты в палатах не возражали, однако костюм не оценило руководство больницы. Поступок девушки расценили как несоблюдение требований к медицинской одежде и "применили дисциплинарное взыскание в виде замечания".Также в больнице провели разъяснительную беседу с медперсоналом и усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты.