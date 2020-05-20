Когда Ахмет Давутоглу с 2009 по 2014 годы был министром иностранных дел Турции, он часто говорил о центральной роли Турции не только на Ближнем Востоке, но и на мировой арене. Сегодняшний глава внешнеполитического ведомства Турции, похоже, придерживается той же точки зрения. Так, по словам Мевлюта Чавушоглу, имея во главе государства такого лидера, как Реджеп Тайип Эрдоган, Турция обязана вести себя как глобальный игрок, пишет Al-Monitor.

Когда Ахмет Давутоглу с 2009 по 2014 годы был министром иностранных дел Турции, он часто говорил о центральной роли Турции не только на Ближнем Востоке, но и на мировой арене. Сегодняшний глава внешнеполитического ведомства Турции, похоже, придерживается той же точки зрения. Так, по словам Мевлюта Чавушоглу, имея во главе государства такого лидера, как Реджеп Тайип Эрдоган, Турция обязана вести себя как глобальный игрок, пишет Al-Monitor.Очередным подтверждением данного курса стала неожиданно жесткая реакция турецкого министерства иностранных дел на совместное заявление руководителей внешнеполитических ведомств Египта, Греции, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции, в котором осуждается "незаконное бурение газа турецкими компаниями в Восточном Средиземноморье".МИД Турции в своем ответе обвинил страны-подписанты заявления в "помешательстве, из-за того что Турция нарушила их планы", а также в "стремлении к региональному хаосу и нестабильности". В тексте не упоминается слово "Кипр", и вместо него используется аббревиатура GCA (Greek Cypriot Administration, или Администрация греков-киприотов).Следует отметить, что три из пяти стран, вызвавшие гнев Турции, являются членами Евросоюза, с которым, по мнению наблюдателей, Анкаре придется восстанавливать добрые отношения после коронавирусного кризиса, оказавшего разрушительное воздействие на турецкую экономику.Особое недовольство турецких властей направлено в адрес Парижа, который якобы стремится создать "террористическое государство в Сирии", что, по мнению Анкары, наносит ущерб безопасности Турции. "Очевидно, что Франция, чьи намерения создать террористическое государство в Сирии были сорваны нашей операцией "Мирная весна", пытается быть покровителем оси зла", — говорится в заявлении ведомства Чавушоглу.Трудно понять, почему турецкая военная операция против сирийских курдов в октябре 2019 года истолкована Анкарой как срыв намерений Франции — союзника Турции по НАТО — на северо-востоке Сирии. Кроме того, неясно, кто входит в защищаемую Парижем "ось зла".11 мая (или в тот день, когда было опубликовано воинственное заявление турецкого МИД) Чавушоглу также обвинил ОАЭ в том, что те "приносят хаос на Ближний Восток"."Если вы спросите, кто дестабилизирует данный регион и кто несет хаос, то мы без колебаний ответим — Абу-Даби, — сказал Чавушоглу журналистам телеканала Akit TV. — Именно они стали той силой, которая взбудоражила Ливию и разрушила Йемен".Он также обвинил Эмираты в оказании поддержки боевикам в Сомали, где Турция имеет военную базу.Сомнительные внешнеполитические цели Турции, полагают эксперты, не ограничиваются Францией, ОАЭ и странами "оси зла", но и распространяются на обширные территории Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и Северной Африки. Они также включают Соединенные Штаты и Региональное правительство Курдистана в Ираке, поскольку они участвуют в посредничестве между соперничающими сирийскими курдскими группировками.Турция, похоже, намерена конфликтовать со всеми.В разгар беспрецедентного по своим масштабам экономического и финансового кризиса, требующего от Турции максимально хороших отношений с США и Евросоюзом, траектория турецкой внешней политики озадачивает многих экспертов.13 мая газета The Wall Street Journal сообщила о резком сокращении золотовалютных резервов Турции и о том, что страна стремительно движется к глубокому экономическому кризису. В этой ситуации разумнее всего проводить гибкую и миролюбивую внешнюю политику, то есть прямую противоположность тому, что сегодня делает Турция Эрдогана на международной арене.