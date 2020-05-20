5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на материалы суда.

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда, истец требует полной блокировки популярного видеохостинга.Нарушающими свои исключительные права в Ontarget считают ролики, где показывают разработанные компанией тесты и рассказывают, как успешно их пройти. Кром того, по словам главы и основателя компании Светланы Симоненко, некоторые каналы предлагают "обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них".Симоненко сообщила, что в иске содержится требование о полной и "вечной" блокировке всего сервиса, которую законодательство допускает в случае повторных нарушений. Два года назад Мосгорсуд уже обязал Google удалить аналогичный контент, однако он до сих пор доступен. Кроме того, Симоненко не считает блокировку отдельных каналов или роликов эффективной, так как "появляются новые видео".Эксперты, опрошенные изданием, отмечают: хотя по букве закона теоретически блокировка в данном случае возможна, лишать всю страну популярного сервиса является чрезмерным. По словам ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, такое массовое ограничение прав российских граждан противоречило бы духу Гражданского Кодекса и Конституции.Мосгорсуд не может заменить в иске требование полной блокировки на блокировку отдельных ссылок, однако есть другие пути: обосновать отказ в применении этой меры чрезмерностью требований, обратиться с запросом в Конституционный суд о правовой неопределенности соответствующей нормы закона "Об информации" или признать требование истца злоупотреблением.На практике Мосгорсуд не блокирует крупные платформы полностью даже при повторных нарушениях прав интеллектуальной собственности. Мера ранее применялась либо к сервисам, нарушающим российское законодательство самостоятельно (как соцсеть LinkedIn, отказавшаяся хранить данные россиян на российских серверах), либо к сайтам, для которых распространение пиратского контента является основным видом деятельности.