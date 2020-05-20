В Петербурге умерла российская переводчица, поэт и прозаик Галина Усова. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет. О смерти переводчицы сообщается во ВКонтакте, в сообществе, посвященном ее деятельности.

В Петербурге умерла российская переводчица, поэт и прозаик Галина Усова. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет. О смерти переводчицы сообщается во "ВКонтакте", в сообществе, посвященном ее деятельности.Усова перевела на русский язык Агату Кристи, Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга и Джона Рональда Руэла Толкина. Писать стихи Галина Сергеевна начала с семи лет.Известность к Усовой пришла в 2010-е годы, после того, как она стала в Петербурге периодически выходить к станции метро "Политехническая" и продавать книги со своими стихами и переводами. Часть из них она издавала за свой счет и говорила, что занимается этим не ради прибыли, а для того, чтобы ее работа не предалась забвению.