Для больных коронавирусом COVID-19 в Дагестане военные построят три быстровозводимых медицинских центра. Разместить их планируется в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Для больных коронавирусом COVID-19 в Дагестане военные построят три быстровозводимых медицинских центра. Разместить их планируется в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.Больницы оснастят всем необходимым оборудованием, в том числе томографами и лабораторными модулями, сообщает телеканал "Россия 24".В понедельник, 18 мая, распоряжение обеспечить республику дополнительными медицинским мощностями дал президент РФ Владимир Путин.