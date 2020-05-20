В Республике Коми ухудшается ситуация с паводком. Режим ЧС введен сразу в трех районах и в городе Усинске.

В Республике Коми ухудшается ситуация с паводком. Режим ЧС введен сразу в трех районах и в городе Усинске. Половодье на реке Печора развивается на всем протяжении — от Троицко-Печорска до границы с Ненецким автономным округом.В районах, где отмечена самая сложная ситуация с паводком, работают оперативные группы МЧС и спасатели. Они дежурят в том числе на катерах, посещают удаленные села и при необходимости проводят эвакуацию. Большинство жителей на период подтоплений переехали к родственникам. Тем не менее, пункты временного размещения приведены в готовность, передает телеканал "Россия 24".