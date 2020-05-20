Министерство обороны России развернуло полевой обсервационный лагерь для зараженных коронавирусом вахтовиков в Красноярском крае. Обсерватор на тысячу мест построили по поручению президента РФ Владимира Путина в Северо-Енисейском районе.

Министерство обороны России развернуло полевой обсервационный лагерь для зараженных коронавирусом вахтовиков в Красноярском крае. Обсерватор на тысячу мест построили по поручению президента РФ Владимира Путина в Северо-Енисейском районе.Ранее на одном из золотодобывающих предприятий обнаружили коронавирус COVID-19 у 866 работников. Чтобы не допустить распространения инфекции, Министерство обороны отправило в Красноярский край самолеты Ил-76 с военными и специальной техникой на борту.Привлекли более 400 военных, в том числе 77 врачей и младших специалистов. Они будут следить за состоянием здоровья помещенных на карантин, а в случае выявления симптомов коронавируса пациентов переведут на лечение в полевой мобильный госпиталь.