В Москве произошло ДТП, которое привлекло особое внимание общественности. Дело в том, что в результате случившегося разбилась одна из наиболее дорогих моделей Mercedes-Benz. Стоимость иномарки ..

В Москве произошло ДТП, которое привлекло особое внимание общественности. Дело в том, что в результате случившегося разбилась одна из наиболее дорогих моделей Mercedes-Benz.Стоимость иномарки составляет 14 миллионов рублей. По данным телеграм-канала Baza, автомобиль повредил еще несколько машин, припаркованных у дороги.