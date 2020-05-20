В России и Москве число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило новые выявленные случаи заболевания, сообщил оперативный штаб в среду, 20 мая.

За последние сутки в России было зафиксировано 8 764 новых случаев заболевания в 84 регионах. Отмечается, что более 4 тыс. пациентов не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост инфицированных в столице составил 2 699 человек.Выздоровели 9 262 человек по стране, больше всего пациентов выписано в Москве — 5440, Московской области — 283 и Дагестане — 263, сообщили в оперштабе.Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеет клинических проявлений болезни.Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в России перешла в фазу стабилизации.17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановился.При этом Попова предупредила, что, несмотря на положительную динамику, соблюдать правила профилактики коронавируса придется еще достаточно долго. Чтобы избежать новой вспышки заболеваемости, граждане должны носить маски в общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.