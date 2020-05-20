Вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил о том, что дробное деление особых экономических зон было признано не очень эффективным, так что ряд ОЭЗ планируется объединить.

Российские особые экономические зоны ждет трансформация. Некоторые из них могут объединить. Кроме того, планируется пересмотр критериев отбора инвестиционных проектов."Подготовлен и в ближайшее время будет направлен в правительство РФ на согласование законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об особых экономических зонах в РФ". Что мы в этом законопроекте хотели бы предусмотреть? Будет объединен ряд особых экономических зон, потому что существующее дробное деление считаем не очень эффективным. Оно скорее будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу", – цитирует ТАСС комментарий Трутнева, прозвучавший на совещании о создании новых ОЭЗ, которое прошло по видеоконференцсвязи.Помимо объединения, будет пересмотрен и сам механизм работы. В частности, инициаторы поправок планируют внедрить более четкие критерии отбора инвестпроектов. Речь, например, идет о мультипликаторе, налогах и рабочих местах. Плюс подготовленный документ предполагает упрощение получения статуса резидента.Масштабный проект по созданию особых экономических зон был запущен в России для развития регионов через привлечение прямых отечественных и иностранных инвестиций по четырем направлениям: промышленность, технологии, туризм и логистика. В общей сложности на территории РФ сейчас создано более 100 ОЭЗ.