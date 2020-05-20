Компания Ontarget, специализирующаяся на тестировании персонала, обратилась в Мосгорсуд с иском к компании Google, в котором требует запретить принадлежащий IT-гиганту видеосервис YouTube в России. ..

Компания Ontarget, специализирующаяся на тестировании персонала, обратилась в Мосгорсуд с иском к компании Google, в котором требует запретить принадлежащий IT-гиганту видеосервис YouTube в России. Хостинг обвиняют в распространении незаконного контента.В Ontarget заявили, что обнаружили на YouTube свои тесты, которые пользователи предлагают пройти за работников. Компания обратилась к суду с требованием защитить свои права и настаивает на полной блокировке Youtube на территории России, поскольку ее представители считают, что блокировка отдельных видео и авторов не принесет должного эффекта, сообщает "".