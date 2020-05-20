Трое жителей соседнего региона задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники ОМВД России по Суздальскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали троих подозреваемых в совершении серии краж на территории района.29 апреля текущего года на улице Ленина города Суздаля водители двух автомобилей ВАЗ-2109, проигнорировав законные требования сотрудников ДПС об остановке транспортных средств, продолжили движение. Полицейские предприняли меры к остановке и задержанию автомобилей. Один из правонарушителей не справился с управлением, совершил съезд в кювет и был задержан. Другое транспортное средство было остановлено в ходе преследования, водитель и пассажир попытались скрыться, но также были задержаны полицейскими.Задержанными оказались двое 19-летних и 23-летний жители Ивановской области. Оперативники установили, что указанные лица причастны к хищению двух автомобилей марки «ВАЗ», колес с автомашины «ВАЗ», а также краже имущества из автомобиля «Форд», совершенные в период с 13 по 18 апреля текущего года в городе Суздаль.Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 60 тысяч рублей.По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.