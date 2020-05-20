За подделку документа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

8 мая 2020 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району во время несения службы у деревни Мокрово была остановлена автомашина под управлением 30-летнего жителя города Вязники.Водитель предъявил полицейским удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности. При проверке по базам административной практики было установлено, что документ принадлежит другому гражданину. Водительское удостоверение было изъято, мужчина доставлен в отдел полиции.Задержанный пояснил, что в сентябре 2019 года, находясь дома, с целью дальнейшего использования он подделал права на свое имя.Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.