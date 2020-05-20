20.05.2020

2020-05-20 15:40:03

Владимирский филиал Т Плюс взял курс на модернизацию сетей

Программа модернизации утверждена и не будет меняться. На ремонты и реконструкцию тепловых сетей выделят почти миллиард рублей. В местном филиале «Т Плюс» прошла онлайн-конференция, посвященная подготовке к новому отопительному сезону.

Курс на модернизацию в условиях пандемии меняться не будет. Энергетики Владимира уже начали подготовку к новому отопительному сезону. Испытание теплосетей уже преподнесло неприятный сюрприз, впрочем, энергетики к этому были готовы и повреждение трубопровода на проспекте Строителей устранили быстро. Генеральный директор "Т Плюс" в ходе видеоконференции заверил, что компания будет и дальше обеспечивать бесперебойное энерго- и теплоснабжение региона. И продолжит инвестировать в реконструкцию теплосетей ранее запланированные средства.

Андрей Вагнер, генеральный директор ПАО «Т Плюс»: “Мы стремимся выйти на перекладки, хотя бы 3-4 процента, что больше привычных 1-2. Программа по Владимирской области, там реконструкция генерации теплосетевого хозяйства порядка миллиарда рублей».

Ремонтная кампания 2020 пройдет в специфических условиях и потребует предельной концентрации и дополнительной безопасности. На всех объектах «Т Плюс» уже введен комплекс необходимых мер для защиты от коронавируса. По планам руководства Владимирского филиала «Т Плюс» уже в 2021 году будет действовать новая модель рынка тепла с ценообразованием по методу "альтернативной котельной", которая позволит установить для потребителя справедливую стоимость гигакалории. "Т Плюс" как единой теплоснабжающей компании уже в этом ремонтном периоде предстоит большая работа: реконструкция более 20 километров теплосетей, модернизация оборудования на Владимирской ТЭЦ-2, котельных, тепловых узлов, что потребует миллионных вложений.

Олег Грошев, директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»: “270 это реконструкция тепловых сетей по концессионному соглашению, 46 это ремонты тепловых сетей, оставшаяся сумма это ремонт магистральных сетей и ремонты производимые на ТЭЦ-2, сегодня все программы согласованы и утверждены, каких либо изменений не производим в части произведения этих ремонтов».

Сейчас энергетиков больше всего беспокоит задолженность потребителей за тепло и электричество. Директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский призывает клиентов вовремя оплачивать квитанции, тем более сделать это в период пандемии стало удобнее. Онлайн оплата без комиссии доступна в личном кабинете с помощью сервиса «Onlinе оплата без регистрации», а передать показания счетчиков удобнее всего через мобильное приложение по QR-коду, который печатается на каждой платежке

Валерий Маковский, директор Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»: “В том году мы собрали в апреле за тепло 111 процентов, сейчас только 83 процента, по электроэнергии 98 процентов в прошлом году, 94 в этом году. То есть снижение большое идет, причем по категории потребителей. Это наше население, это прочие потребители, весь бизнес, который встроен, отдельно стоящие здания».

На сегодня износ тепловых сетей остаётся на уровне 67 процентов, в перспективных планах компании свести этот показатель к 50. Подписанное соглашение между администрацией Владимирской области и ПАО "Т Плюс" позволит в ближайшие три года направить в регион новые объемы инвестиций.

Александр Сыпченко, Александр Голубев

«Вести-Владимир»