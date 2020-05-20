За 2020 год в регионе приведут в порядок 150 общественных пространств

В 2020 году во Владимирской области планируют благоустроить 150 объектов в 27 муниципальных образованиях. По данным пресс-службы Белого дома, на это будет выделено 478 млн рублей из федерального бюджета, 45,2 – из областного, 31,1 – из местных бюджетов.Из 150 объектов: 109 – дворовые территории и 41 – общественная. К 20 мая работы завершены уже в 9 дворах в городе Владимире и в парке «Победа» в Костерёво. Там сделали пешеходные прогулочные дорожки и декоративное уличное освещение, установили лавочки и урны, отремонтировали памятник участникам ВОВ. На 54 объектах работы находятся в продвинутой стадии.