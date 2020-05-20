Всего в регионе зарегистрировали 1986 случаев заболевания COVID-19

Утром 20 мая региональный Роспотребнадзор сообщил, что во Владимирской области за сутки подтвердили еще 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Новые заразившиеся появились в 15 районах нашего региона: 12 случаев - во Владимире, 7 случаев - в Собинском, 7 случаев - в Киржачском, по 6 случаев - в Муроме, Александровском и Гусь-Хрустальном, по 4 случая - в Ковровском и Петушинском, 3 случая - в Судогодском, по 2 случая - в Камешковском, Меленковском, Вязниковском, Кольчугинском и Селивановском, 1 случай - в Суздальском районе.Всего же во Владимирской области зарегистрировали 1986 случаев заболевания COVID-19.