20.05.2020

2020-05-20 13:50:04

Во Владимирской области планируется расселить из аварийных домов 620 человек

В 2020 году на реализацию проекта направлено 389 млн рублей. В текущем году необходимо расселить 620 человек из 11,35 тыс. кв. м. аварийного жилья. По состоянию на 15 мая эти планы уже выполнены на 65 процентов: расселено 398 граждан из жилых помещений площадью 7,5 тыс. кв. м.

Всего в программе переселения из аварийного жилья в 2020-2021 годах принимают участие 30 муниципальных образований.

В 18-ти из них реализация программы будет исполняться путем выкупа жилых помещений у собственников и приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья. Это – города Александров, Муром, Карабаново, Владимир, Курлово, Лакинск, Суздаль, Камешково, Кольчугино, посёлок Великодворский, сельские поселения Степанцевское, Второвское, Сергеихинское, Першинское, Раздольевское, Бавленское, Ильинское, Куприяновское. На эти цели будет затрачено 216,9 млн рублей.

В 12 муниципальных образованиях планируется строительство 12 многоквартирных домов площадью 14,7 тыс. кв. м. Так, в городе Собинке два дома уже введены в эксплуатацию в декабре 2019 года, в 2020 году ведется строительство одной секции к многоквартирному дому. В городах Струнино, Киржач, Покров, Вязники ведется строительство четырёх многоквартирных домов, строительная готовность которых составляет 40 процентов, плановая дата ввода их в эксплуатацию – третий квартал 2020 года.

Строительство домов также запланировано в городах Гусь-Хрустальный (2 дома), Ковров, Гороховец, Костерево, посёлки Уршельский и Красная Горбатка и сельское поселение Асерховское. На эти цели будет направлено 545,92 млн рублей.

Завершить реализацию этапов программы 2020-2022 годов планируется в 1 квартале 2021 года.

- Переселение граждан из аварийного жилья – это проект, реализация которого ни в коем случае не должна останавливаться, тем более в сложившейся ситуации. Поэтому руководство региона прилагает максимальные усилия, чтобы, по возможности, ускорить этот процесс, разумеется – без ущерба качеству, – прокомментировал Роман Годунин.