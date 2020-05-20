20.05.2020

2020-05-20 12:10:04

Во Владимирской области сняли фильм об историях участников войны

"Кто увидел - не забудет". Фильм об историях участников Великой Отечественной войны сняли в в Школе детского телевидения "Втелике" совместно с группой "Молодежь Коврова". Кто стал героем фильма и где его посмотреть?

Екатерина Степановна Лимонова вспоминает юность только с радостью. Таким это время - дружным и беззаботным, было до войны. Все дети со двора, рассказывает Екатерина Степановна, выросли на улице. Летом - прятки и догонялки. Зимой - катались с горки на санках. Но очень быстро детство закончилось.



Екатерина Лимонова ветеран Великой Отечественной войны:

- И вот сказали - началась война. Я как раз на улице гуляла. Сообщили по радио. Тогда ж ведь ничего больше не было, только радио. Сначала не дошло до нас - война, война. Потом в сентябре отца взяли забрали. И все.

В семье остались мама и две сестры.Екатерина была старшей . За пять дней до войны она закончила школу. Позже Екатерина Степановна узнала - отец не доехал даже до фронта. Их поезд разбомбили .



Екатерина Лимонова ветеран Великой Отечественной войны:

- Где-то их немножко, с месяц поучили и сразу на фронт. Нам прислал письмо, еду на фронт, как приеду, я напишу. И больше от него писем не было.

Через год Екатерину призвали в армию. Сначала на трудовой фронта, рыть окопы. Но уже в 42-м- в действующую армию. Екатерина Степановна была зенитчицей. Уничтожала вражеские самолеты, летевшие бомбить Москву. (Кадры 8.22) Было трудно, вспоминает Екатерина Степановна, но самое тяжелое время было впереди



Екатерина Лимонова ветеран Великой Отечественной войны:

- Они летят, или бомбу, или стреляют, что тут говорить. Особенно тяжело было в Химках когда мы были, на плотине охраняли, на водохранилище. Очень им хотелось тут все взорвать. Вот тут да, били, как тут мы уж остались, не знаю.

Я войны прошел много. На Украине я воевал. Я много прошел в войне и остался жив

Петр Никитич Шмаков без слез не может говорить о войне. Ветеран признается, некоторые события словно впечатались в память. Было очень страшно, и не за себя, а за тех, с кем ты воевал плечом к плечу.



Петр Шмаков ветеран Великой Отечественной войны:

-Много погибало товарищей, много. Жалко даже. Много погибало друзей.

Самого Петра Никитича командиры прозвали "Золотым брюхом". Его единственного долгое время не ранило. Как сглазили - первое ранение оказалось тяжелым. Чудом выжил в жестоком бою. Вместе с Петром Никитичем воевали и три его брата. Один погиб.



Петр Шмаков ветеран Великой Отечественной войны:

- Конечно, тяжело. В бою не спрашиваешь никого, а сам решаешь, жить тебе или не жить. 10.59 // 13.36 Я много войны прошел, много. Я со старшим братом встретился. С Володеем. Он бойкий такой был, что ты. И говорит: "Рот не разевай!"

Посмотреть фильм можно в группах "Вконтакте":

https://vk.com/vtelike_deti

https://vk.com/molodejkovrov33



Многое бы хотелось забыть, признаются ветераны. Но и молчать нельзя. Иначе правда о Великой Отечественной войне потонет в море лжи. А эти воспоминания - документальные свидетельства о тех страшных и трудных годах. И как хорошо, что они интересны современной молодежи, Значит - память жива, говорят участники войны.