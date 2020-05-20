Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. О повестке пленарного заседания 21 мая рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. О повестке пленарного заседания 21 мая рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Депутаты 21 мая продолжат рассмотрение ряда законопроектов во втором чтении. Также парламентарии обсудят в первом чтении поправки правительства в Налоговый кодекс. Некоммерческие организации и предприятия, закупающие оборудование для борьбы с коронавирусом, получат поддержку.По словам Вячеслава Володина, эти меры входят в пакет инициатив, озвученных президентом. Их парламентарии рассмотрят в первую очередь, сообщил спикер. В работе задействовано 12 комитетов нижней палаты.Депутаты внесли ряд поправок к правительственному законопроекту. "Эти предложения мы обобщим и при рассмотрении законопроекта в третьем чтении направим правительству с тем, чтобы их изучили", – сообщил Володин после заседания Совета Госдумы 20 мая.По его словам, кабинет министров оперативно отрабатывает поручения главы государства. "Меры поддержки, озвученные президентом, депутаты считают эффективными и ни у кого не вызывает сомнения, что их надо принимать", – отметил Володин.Ранее Госдума уже приняла ряд законов о поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Помимо прочего, были освобождены от налога на доходы физлиц дополнительные выплаты медикам, приняты меры по адресной поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной ситуации.Также депутаты одобрили инициативу, позволяющую предприятиям брать кредиты на выплату зарплаты работникам под гарантии государства. Организации получили возможность снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.